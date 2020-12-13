«Арсенал» — «Бёрнли»: команды назвали стартовые составы
Сегодня, 13 декабря, в Лондоне состоится матч 12-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» будет принимать «Бёрнли». Начало — в 22:15 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Холдинг, Бельерин, Джака, Эльнени, Сака, Ляказетт, Виллиан, Обамеянг.
«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Браунхилл, Вествуд, Брэйди, Родригес, Макнил, Вуд.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Арсенал», набрав 13 очков, расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (6) занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
22:32
-
22:11
-
22:10
-
22:03
-
21:55
-
21:54
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам