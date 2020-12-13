«Арсенал» — «Бёрнли»: команды назвали стартовые составы

Сегодня, 13 декабря, в Лондоне состоится матч 12-го тура АПЛ. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» будет принимать «Бёрнли». Начало — в 22:15 мск.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Холдинг, Бельерин, Джака, Эльнени, Сака, Ляказетт, Виллиан, Обамеянг.

«Бёрнли»: Поуп, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Браунхилл, Вествуд, Брэйди, Родригес, Макнил, Вуд.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

«Арсенал», набрав 13 очков, расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (6) занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.