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Клопп — о матче с «Фулхэмом»: в первые 30 минут мы играли откровенно плохо

Клопп — о матче с «Фулхэмом»: в первые 30 минут мы играли откровенно плохо
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

«В первые 30 минут мы играли откровенно плохо. За это мы могли бы поплатиться и в итоге проиграть. Через полчаса игра стала уже лучше. Второй тайм был и вовсе хорош. Мы могли забить больше голов.

Мы имеем дело с человеческими существами, и усталость — нормальное явление. Вчера всем командам, которые играли в Лиге чемпионов, пришлось нелегко. Это безумие. Может быть, именно на этой неделе мы почувствовали настоящую усталость.

Заработав сегодня одно очко, мы идём дальше. Матч с „Тоттенхэмом“ — следующий вызов для нас», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Видео реакции Юргена Клоппа на слабое начало матча в исполнении «Ливерпуля»

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.

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