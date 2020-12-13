Клопп — о матче с «Фулхэмом»: в первые 30 минут мы играли откровенно плохо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).
«В первые 30 минут мы играли откровенно плохо. За это мы могли бы поплатиться и в итоге проиграть. Через полчаса игра стала уже лучше. Второй тайм был и вовсе хорош. Мы могли забить больше голов.
Мы имеем дело с человеческими существами, и усталость — нормальное явление. Вчера всем командам, которые играли в Лиге чемпионов, пришлось нелегко. Это безумие. Может быть, именно на этой неделе мы почувствовали настоящую усталость.
Заработав сегодня одно очко, мы идём дальше. Матч с „Тоттенхэмом“ — следующий вызов для нас», — приводит слова немецкого специалиста BBC.
Видео реакции Юргена Клоппа на слабое начало матча в исполнении «Ливерпуля»
Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.
- 13 декабря 2020
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