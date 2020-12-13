Паркер — о матче с «Ливерпулем»: немного разочарован результатом

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).
«Я немного разочарован итоговым результатом. Игроки разделяют моё разочарование. Это показывает наше стремление к большим победам.
Сегодня были два разный тайма. В первой половине мы играли так, как нам было нужно – преданность, энергия, желание, страсть. Мы показали качественный футбол и таким образом доставили „Ливерпулю“ проблемы. Второй тайм прошёл так, как все и ожидали. В целом я доволен.
Болельщики сегодня были невероятными — какая разница играть с ними и без них. Мы уже на разминке почувствовали их энергию. Наши фанаты большую часть нынешнего сезона не могли посетить „Крэйвен Коттедж“, чтобы увидеть матчи АПЛ. Летом, победив в финале плей-офф на „Уэмбли“ и тем самым получив повышение в классе, мы мечтали как можно скорее поделиться с ними эмоциями.
«В последних трёх матчах с «Лестером», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» мы явно не были фаворитами. Но после этих встреч у нас есть четыре очка, в которые заранее никто кроме нас не верил”, — цитирует английского специалиста BBC.
Видео гола «Фулхэма» в матче с «Ливерпулем»
Подопечные Скотта Паркера набрали 8 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (25) — на втором месте.
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