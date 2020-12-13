Роскошный кручёный удар Мэддисона доводит счёт в матче с «Брайтоном» до разгромного

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч проходит на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр» в Лестере. После первого тайма хозяева ведут с разгромным счётом — 3:0.



На 44-й минуте счёт до разгромного довёл Джеймс Мэддисон. Джейми Варди, находясь в пределах штрафной, покатил мяч на Мэддисона, тот развернулся неподалёку от границы штрафной и роскошным кручёным ударом положил мяч в дальнюю девятку.

Видео третьего гола в матче «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Это уже второй гол 24-летнего англичанина в сегодняшнем матче.

Подопечные Брендана Роджерса после 11 матчей набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.