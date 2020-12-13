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Г. Иванов: за что удалили Погребняка? Судья не видел момент, ему неправильно подсказали

Г. Иванов: за что удалили Погребняка? Судья не видел момент, ему неправильно подсказали
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результат матча с ЦСКА (2:2) и удаление форварда Павла Погребняка.

«Мне понравилась игра нашей команды и не понравилось судейство. Был не в восторге от первых 15 минут, но в целом после пропущенного гола мы раскрепостились и нашли свою игру, создавали моменты. Вдесятером, только удалили Пашу Погребняка, Димка Ефремов мог забивать, но ударил выше ворот. Потом забили, создали ещё моменты, старались.

Про судей ничего говорить не буду, просто не понравилась их работа. Считаю, что Погребняк не заслуживал второй жёлтой карточки. За что ему её показали? Он был на эмоциях. В том эпизоде Магнуссон фолил на нём — он замахнулся, но вовремя остановился, а судья, послушав кого-то, стал говорить, что он в него кинул мяч. Судья не видел момент, кто-то ему неправильно подсказал», — цитирует Иванова ТАСС.

ЦСКА — «Урал»: Погребняк замахнулся мячом на судью и получил вторую жёлтую карточку
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