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Гранит Джака удалён с поля после того, как схватил игрока «Бёрнли» за горло. Видео

Гранит Джака удалён с поля после того, как схватил игрока «Бёрнли» за горло. Видео
Футбол / Англия 0

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Арсенал» и «Бёрнли». Матч проходит на домашнем стадионе «канониров» «Эмирейтс» в Лондоне. Идёт 68-я минута матча, счёт 0:0.

На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Между игроками команд произошла стычка. Полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд упал после контакта с Гранитом Джакой. Судья сначала показал швейцарцу жёлтую карточку, однако после просмотра VAR удалил игрока «Арсенала». На повторе стало видно, что Джака схватил соперника за горло.

Видео момента нарушения со стороны Джаки

«Арсенал», набрав 13 очков, расположился на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (6) занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

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