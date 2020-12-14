«Бёрнли» одержал первую гостевую победу в нынешнем сезоне АПЛ, обыграв «Арсенал»

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Бёрнли». Матч закончился победой гостей со счётом — 1:0.



На 58-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Судья удалил полузащитника Гранита Джаку за то, что тот во время стычки схватил игрока «Бёрнли» Эшли Вествуда за горло.

Видео неспортивного поведения со стороны Гранита Джаки

Единственный гол был забит на 73-й минуте благодаря автоголу хозяев. Полузащитник гостей Дуайт Макнил с углового навесил во вратарскую, где Пьер-Эмерик Обамеянг головой переправил мяч в дальний угол собственных ворот.

Видео единственного гола в матче

Подопечные Шона Дайча, набрав 9 очков, покинули зону вылета, расположившись на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (13) — на 15-м месте.