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Погребняк: мне кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером

Погребняк: мне кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал своё удаление в матче с ЦСКА (2:2).

«Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма. Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого, естественно, не делал! За 30 лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда! Мне кажется, что арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером и нашёл его в том эпизоде. Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счёт в конце!" — приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

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