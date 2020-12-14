Видеообзор матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ-2020/2021

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги, проходившего на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча закончилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Мерсисайдцы выбили мяч после подачи углового, однако подбор остался за хозяевами. Нападающий Бобби Рид получил пас на ход, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот — Алисон до мяча не дотянулся.
«Ливерпуль» отыгрался в концовке матча — на 79-й минуте. После удара Жоржиньо Вейналдума со штрафного мяч прилетел в руку нападающему «Фулхэма» Абубакару Камара — арбитр сразу показал на «точку». Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый.
Видеообзор матча «Фулхэм» — «Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.
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