Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ-2020/2021

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Ливерпуль» в 12-м туре АПЛ-2020/2021
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги, проходившего на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, встречались «Фулхэм» и «Ливерпуль». Встреча закончилась вничью — 1:1.

Счёт был открыт на 26-й минуте матча. Мерсисайдцы выбили мяч после подачи углового, однако подбор остался за хозяевами. Нападающий Бобби Рид получил пас на ход, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот — Алисон до мяча не дотянулся.

«Ливерпуль» отыгрался в концовке матча — на 79-й минуте. После удара Жоржиньо Вейналдума со штрафного мяч прилетел в руку нападающему «Фулхэма» Абубакару Камара — арбитр сразу показал на «точку». Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый.

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.

Паркер — о матче с «Ливерпулем»: немного разочарован результатом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020