«Я/Мы Бородин». Радимов отреагировал на конфликт тренера «Сочи» и Тедеско

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина после инцидента с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ (1:0).



Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал картинку с надписью «Я/Мы Бородин».

В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» у Тедеско возник конфликт с Бородиным. После матча Тедеско рассказал об инциденте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.

По словам Бородина, он не призывал немецкого тренера уехать. «Сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом», — заявил Бородин.

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.