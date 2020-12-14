«Я/Мы Бородин». Радимов отреагировал на конфликт тренера «Сочи» и Тедеско

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина после инцидента с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ (1:0).
Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал картинку с надписью «Я/Мы Бородин».
В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» у Тедеско возник конфликт с Бородиным. После матча Тедеско рассказал об инциденте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.
По словам Бородина, он не призывал немецкого тренера уехать. «Сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом», — заявил Бородин.
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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