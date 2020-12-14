«Арсенал», проиграв «Бёрнли», показал худшую серию в домашних матчах с 1959 года

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги, проходившем на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, встречались «Арсенал» и «Бёрнли». Матч закончился победой гостей со счётом — 1:0.



Как сообщает Opta Sports, «канониры» проиграли четыре домашних матча подряд в английской Премьер-лиге. Подобное случилось впервые с 1959 года.

Фото можно посмотреть на странице Opta Sports в "Твиттере".

Единственный гол был забит на 73-й минуте благодаря автоголу хозяев. Полузащитник гостей Дуайт Макнил с углового навесил во вратарскую, где Пьер-Эмерик Обамеянг головой переправил мяч в дальний угол собственных ворот.

Видео автогола в исполнении Обамеянга

Подопечные Шона Дайча, набрав 9 очков, покинули зону вылета, расположившись на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (13) — на 15-м месте.