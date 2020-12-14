Гол Месси принёс «Барселоне» победу над «Леванте»

В матче 13-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте встречи забил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Валенсийцы не смогли выйти в контратаку, потеряв мяч в борьбе, далее Френки де Йонг сделал передачу к штрафной на Месси, который продвинулся чуть вперёд и нанёс удар — мяч от дальней штанги залетел в сетку ворот.
В добавленное время Самуэль Юмтити в штрафной заблокировал удар игрока «Леванте», однако проверка VAR показала, что защитник не играл рукой.
«Барселона» набрала 17 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (11) располагается на 18-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад» (26).
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