Артета: игроки «Арсенала» удаляются из-за того, что тратят много энергии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» в матче 12-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:1).



«Сегодня было видно желание моих футболистов победить. Мы создали большое количество опасных моментов, а потом красная карточка сломала нам игру. У нас был полный контроль в течение 60-70 минут матча, и мы должны были забивать.



Про удаление Джаки могу сказать те же слова, что и после удаления Николя Пепе в матче с „Лидсом“. Сегодня удаление было ещё более токсичным. Я думаю, что это связано с тем, сколько воли и энергии мои игроки тратят в матчах. Но это не должно служить оправданием. Я уверен, что сам Джака скажет, что он виноват.



В среду в мачте с „Саутгемптоном“ мы обязательно попытаемся выиграть матч. Мы должны забить гол, мы должны занести мяч в сетку», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео неспортивного поведения Джаки

Подопечные Шона Дайча, набрав 9 очков, покинули зону вылета, расположившись на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (13) — на 15-м месте.