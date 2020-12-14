Неймара унесли на носилках в матче с «Лионом». Форвард покинул поле в слезах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил серьёзную травму в добавленное время матча с «Лионом» (0:1).
Врачи унесли бразильца на носилках. Неймар покидал поле в слезах.
Тиаго Мендес, который нарушил правила против бразильского нападающего, сначала получил жёлтую карточку за грубую игру. Посмотрев повтор подката Мендеса, судья изменил решение и показал футболисту «Лиона» красную карточку.
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 14-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» на своём поле принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч на 35-й минуте забил Тино Кадвере.
«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).
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