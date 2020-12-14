Вадим Евсеев посетил матч «Краснодар» — «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Вадим Евсеев, ранее возглавлявший «СКА-Хабаровск» и «Уфу», посетил встречу 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «железнодорожники» на выезде уступили «Краснодару» со счётом 0:5.



«Стадион супер. Краснодар сегодня супер. На этом всё...» — гласит пост Евсеева в «инстаграме».

Публикация Вадима Евсеева доступна в «инстаграме».

«Краснодар» набрал 24 очков в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте.



Напомним, что 44-летний специалист в августе 2018 года возглавил «СКА-Хабаровск», но уже спустя 4 месяца покинул клуб по обоюдному согласию, перейдя на аналогичную должность в «Уфе». В клубе из столицы Башкортостана Евсеев проработал до 7 октября 2020 года. Под его руководством в сезоне-2019/2020 уфимцы заняли 9-е место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 турах.