Видеообзор спасения «Урала» в матче с ЦСКА с 4 забитыми мячами и 2 удалениями

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор данной встречи:

На 12-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Илья Шкурин. Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт на 31-й минуте. Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Сначала Погребняк отмахнулся от Магнуссона и получил первое предупреждение. После этого Павел замахнулся мячом на судью за его спиной. После подсказки коллег главный арбитр показал форварду вторую жёлтую карточку. Никола Влашич вывел ЦСКА вперёд на 61-й минуте, реализовав пенальти. В концовке встречи Игорь Калинин сравнял счёт, забив ударом головой. На последних минутах за грубый фол был удалён Илья Шкурин.



ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте.