Болельщик необычным образом отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Бёрнли»

В социальных сетях набирает популярность необычная фотография болельщика «Арсенала» с медицинской маской на глазах, посетившего встречу 12-го тура чемпионата Англии, в которой «канониры» на домашнем стадионе «Эмирейтс» уступили «Бёрнли» со счётом 0:1.
«Когда вы ждёте 10 месяцев, чтобы, наконец, посмотреть футбол на стадионе, но вы фанат «Арсенала», — гласит пост в «Твиттере».
Напомним, что единственный гол был забит на 73-й минуте благодаря автоголу хозяев. Полузащитник гостей Дуайт Макнил с углового навесил во вратарскую, где Пьер-Эмерик Обамеянг головой переправил мяч в дальний угол собственных ворот.
Видео единственного гола в матче доступно на «Чемпионате».
«Бёрнли», набрав 9 очков, покинул зону вылета, расположившись на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (13) — на 15-м месте.
- 14 декабря 2020
-
02:59
-
02:46
-
02:18
-
02:03
-
01:42
-
01:29
-
01:19
-
01:00
-
01:00
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:22
-
00:13
-
00:07
-
00:06
- 13 декабря 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:23
-
23:11
-
22:54
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:11
-
22:10