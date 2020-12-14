Болельщик необычным образом отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Бёрнли»

В социальных сетях набирает популярность необычная фотография болельщика «Арсенала» с медицинской маской на глазах, посетившего встречу 12-го тура чемпионата Англии, в которой «канониры» на домашнем стадионе «Эмирейтс» уступили «Бёрнли» со счётом 0:1.

«Когда вы ждёте 10 месяцев, чтобы, наконец, посмотреть футбол на стадионе, но вы фанат «Арсенала», — гласит пост в «Твиттере».

Напомним, что единственный гол был забит на 73-й минуте благодаря автоголу хозяев. Полузащитник гостей Дуайт Макнил с углового навесил во вратарскую, где Пьер-Эмерик Обамеянг головой переправил мяч в дальний угол собственных ворот.

Видео единственного гола в матче доступно на «Чемпионате».

«Бёрнли», набрав 9 очков, покинул зону вылета, расположившись на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (13) — на 15-м месте.