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Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле по забитым мячам

Лионель Месси в шаге от повторения рекорда Пеле по забитым мячам
Футбол / Испания 0

33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, отметившийся забитым мячом в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:0), в шаге от повторения знаменательного достижения, информирует Football Espana.

Забитый мяч в ворота «Леванте» стал 642-м в карьере аргентинского капитана «Барселоны», и, как отмечает ряд источников, несмотря на различные споры в этом вопросе, Лионелю Месси остаётся лишь один гол до покорения отметки в 643 мяча за один клуб легендарного бразильца Пеле.

Напомним, что Пеле с 1956 по 1974 год выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос».

Напомним, что до конца 2020 года «Барселона» в чемпионате Испании встретится с «Реал Сосьедад», «Валенсией», «Вальядолидом» и «Эйбаром».

Гол Месси принёс «Барселоне» победу над «Леванте»
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