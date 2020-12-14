35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился очередным статистическим достижением после победы в матче 11-го тура чемпионата Италии над «Дженоа» (3:1).



Как утверждает OptaPaolo в «Твиттере», Криштиану Роналду стал первым игроком, одержавшим 400 побед в пяти лучших чемпионатах Европы, начиная с 2000 года. Лионель Месси занимает второе место в этом рейтинге с 365 победами, замыкает тройку Джанлуиджи Буффон с 350 победами.



В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 11 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



«Ювентус» набрал 23 очка и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А. «Дженоа» (6) располагается на 19-м месте.

Криштиану Роналду: что может быть лучше, чем оформить дубль в 100-м матче за «Ювентус»?