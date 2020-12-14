«Арсенал» повторил собственный антирекорд по результативности сезона-1981/1982

В воскресенье, 13 декабря, стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встречались «Арсенал» и «Бёрнли». Матч закончился победой гостей со счётом — 1:0.
Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», подопечные Микеля Артеты за 12 туров забили лишь 10 мячей, что является худшим результативном, начиная с сезона-1981/1982, когда за тот же отрезок «Арсенал» поразил ворота соперников 8 раз.
Напомним, что в матче с «Бёрнли» единственный гол был забит на 73-й минуте благодаря автоголу хозяев. Полузащитник гостей Дуайт Макнил с углового навесил во вратарскую, где Пьер-Эмерик Обамеянг головой переправил мяч в дальний угол собственных ворот.
Обзор матча доступен на «Чемпионате».
Лондонский «Арсенал» с 13 очками в 12 турах занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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