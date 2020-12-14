Эвра: однажды Анри выключил телевизор, увидев Джаку с капитанской повязкой в «Арсенале»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал об отношении экс-форварда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри к нынешнему капитану «канониров» Граниту Джаке.



«Я расскажу вам небольшую историю. Однажды Тьерри Анри пригласил меня к себе домой посмотреть матч «Арсенала». Он включил телевизор и первое, что мы увидели на экране – это был Джака с капитанской повязкой. После этого Тьерри выключил телевизор.



Я спросил: «Что случилось?». Он ответил: «Я не могу смотреть на то, что Джака является капитаном моей команды», и выключил экран. Мы так и не посмотрели игру.



Это демонстрирует то, что думает о нём легенда этого клуба. И сегодня он снова подвёл свою команду. Это не в первый раз. Думаю болельщикам «Арсенала» это уже надоело», — цитирует Эвра Goal со ссылкой на Sky Sports.



Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата Англии Гранит Джака получил прямую красную карточку после грубого подката на форварда «Бёрнли» Дуайта Макнила. В результате его команда осталась в меньшинстве и уступила со счётом 0:1.

Болельщик необычным образом отреагировал на поражение «Арсенала» в матче с «Бёрнли»