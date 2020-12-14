Стал известен претендент на пост главного тренера дортмундской «Боруссии»

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте опубликовал информацию о возможном приемнике 63-летнего швейцарского специалиста Люсьена Фавра, уволенного вчера, 13 декабря, из дортмундской «Боруссии».



Так, по информации источника, руководство дортмундской «Боруссии» достигло договорённости с нынешним главным тренером одноимённого коллектива из Мёнхенгладбаха 44-летним немецким специалистом Марко Розе. Он приступит к своим обязанностям в дортмундской «Боруссии» с лета 2021 года.



Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» был назначен помощник Фавра Эдин Терзич.



Накануне дортмундская «Боруссия» под руководством Фавра проиграла «Штутгарту» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 1:5. Специалист назвал проигрыш катастрофой.



«Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два проигрыша, одна ничья). Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на пять очков. Мёнхенгладбахская «Боруссия», набрав 17 очков, занимает 8-е место, также подопечным Розе удалось выйти в 1/8 финала ЛЧ.

Дортмундская «Боруссия» объявила об увольнении Фавра