Бубнов: футбол ЦСКА вселяет мало оптимизма, ничья с «Уралом» будет иметь последствия

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Уралом» (2:2).



«ЦСКА имел все шансы, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Вышел вперёд благодаря голу Влашича с пенальти и продолжал идти вперёд, оказывать давление, стремясь добить оппонента. Но атаковали армейцы крайне бесхитростно: через центр пробиться не могли, подачи с флангов были безадресными. Вероятно, нужно было действовать практичнее: взять мяч под контроль, выманивать соперника, играть по счёту.



Позитивен для ЦСКА тот факт, что во втором матче подряд отличился Шкурин. Чалов не забивает, у него похоже есть определённые проблемы, трансфер Гайча вообще похож на ошибку. Белорусский форвард получил шанс и, казалось, воспользовался им, но в самом конце получил прямую красную карточку, сведя на «нет» собственные усилия.



Очень обидная для ЦСКА ничья, которая будет иметь последствия в турнирной гонке. Отставание от лидирующего «Зенита» уже выросло до четырёх очков, а впереди матч с «Ростовом», который одолел «Ахмат» (1:0). Тот футбол, который демонстрирует ЦСКА, вселяет мало поводов для оптимизма, победа под очень большим вопросом. В командной игре есть явные проблемы с балансом — обороне не хватает надежности, атаке — изобретательности. Отставание может ещё вырасти», — цитирует Бубнова Sportbox.



ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте.

Видеообзор спасения «Урала» в матче с ЦСКА с 4 забитыми мячами и 2 удалениями