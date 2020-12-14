Бубнов: футбол ЦСКА вселяет мало оптимизма, ничья с «Уралом» будет иметь последствия

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов подвёл итоги встречи 18-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Уралом» (2:2).
«ЦСКА имел все шансы, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Вышел вперёд благодаря голу Влашича с пенальти и продолжал идти вперёд, оказывать давление, стремясь добить оппонента. Но атаковали армейцы крайне бесхитростно: через центр пробиться не могли, подачи с флангов были безадресными. Вероятно, нужно было действовать практичнее: взять мяч под контроль, выманивать соперника, играть по счёту.
Позитивен для ЦСКА тот факт, что во втором матче подряд отличился Шкурин. Чалов не забивает, у него похоже есть определённые проблемы, трансфер Гайча вообще похож на ошибку. Белорусский форвард получил шанс и, казалось, воспользовался им, но в самом конце получил прямую красную карточку, сведя на «нет» собственные усилия.
Очень обидная для ЦСКА ничья, которая будет иметь последствия в турнирной гонке. Отставание от лидирующего «Зенита» уже выросло до четырёх очков, а впереди матч с «Ростовом», который одолел «Ахмат» (1:0). Тот футбол, который демонстрирует ЦСКА, вселяет мало поводов для оптимизма, победа под очень большим вопросом. В командной игре есть явные проблемы с балансом — обороне не хватает надежности, атаке — изобретательности. Отставание может ещё вырасти», — цитирует Бубнова Sportbox.
ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте.
- 14 декабря 2020
-
05:52
-
05:22
-
04:50
-
04:40
-
04:22
-
04:05
-
03:41
-
03:19
-
02:59
-
02:46
-
02:18
-
02:03
-
01:42
-
01:29
-
01:19
-
01:00
-
01:00
-
00:51
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:22
-
00:13
-
00:07
-
00:06
- 13 декабря 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:24
-
23:23
-
23:11