Бывший тренер сборной Хорватии скончался от коронавируса

Бывший главный тренер сборной Хорватии Отто Барич скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза.
Причина смерти не называется, однако, по информации Sportske novosti, Барич был госпитализирован с коронавирусом примерно 10 дней назад и скончался в Загребе в воскресенье, 13 декабря.
Барич тренировал сборную Хорватии в 2002-2004 годах. Кроме того, он был главным тренером сборных Австрии (1999-2001) и Албании (2006-2007), а также возглавлял несколько клубов, среди которых были венский «Рапид», загребское «Динамо», немецкий «Штутгарт» и турецкий «Фенербахче». В качестве игрока Барич выступал за югославские «Динамо» (Загреб) (1948-1954) и «Локомотиву» (1954-1960).
Напомним, ранее на 65-м году ушёл из жизни бывший итальянский нападающий, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси.
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