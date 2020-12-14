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Болельщики хотят отставки Гончаренко, Исмаилов победил Штыркова. Главное к утру

Болельщики хотят отставки Гончаренко, Исмаилов победил Штыркова. Главное к утру
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики московского ЦСКА выступили за увольнение Виктора Гончаренко с тренерского поста, Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил Ивана Штыркова, а российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира – главные новости в подборке «Чемпионата» к утру.

1. Болельщики ЦСКА выступили против Виктора Гончаренко.

2. Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей.

3. Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Россия — 4-я.

4. «Лион» одержал победу в матче с «ПСЖ» и обошёл парижан в турнирной таблице.

5. Дана Уайт планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым перед UFC 257.

6. «Арсенал», проиграв «Бёрнли», показал худшую серию в домашних матчах с 1959 года.

7. Бывший тренер сборной Хорватии скончался от коронавируса.

8. Большунов выиграл «разделку» на этапе Кубка мира в Давосе. Мельниченко — 2-й, Мальцев — 3-й.

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