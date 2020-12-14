Бородюк предложил лишать игроков зарплаты после поражения «Локомотива» от «Краснодара»

Бывший тренер «Торпедо» и сборной России Александр Бородюк раскритиковал игроков «Локомотива» после поражения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«В каждом клубе должен быть рычаг управления. Как только накажут одного футболиста за такие ошибки, лишат зарплаты месяца на два, посмотрим, как он будет работать на тренировках. Должна быть ответственность у игроков. Они же выходят на поле. То, что они показывают в отдельных матчах, недопустимо. Даже в детских школах не допускают таких ошибок. И их делают такие игроки, которые в прошлом году были лидерами. Чорлука, Крыховяк… Почему они снизили требования к себе? В этом надо разбираться», — цитирует Бородюка сайт «Матч ТВ».