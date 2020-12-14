Защитник «Урала» Калинин, забивший ЦСКА в концовке, прокомментировал исход встречи

Защитник «Урала» Игорь Калинин, который забил в матче 18-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) и сравнял счёт, поделился эмоциями от встречи.
«Начали как-то неуверенно. Первые 10 минут… Надо с самого начала входить в игру, не бояться играть. А потом привыкли к полю, привыкли к сопернику, начали грамотно обороняться, как и обсуждали с тренерами. Выполняли установку. По большому счёту, один опасный момент был у ЦСКА и гол. Действовали на контратаках, были свободные зоны. Мы всё это разбирали на теории, и думаю, что до удаления мы выполняли установку тренеров. После удаления соперники больше стали контролировать мяч, но мы всё равно пытались контратаковать, не садились в глухую оборону и в итоге достигли того, чего хотели.
Было ощущение, что «Урал» перехватывает инициативу? Ребята понимали, что остались две игры, плюс надо было реабилитироваться за обидное поражение в Питере, конечно, все хотели взять очки и выиграть, поэтому выходили только с желанием победить.
Эпизод с голом? Просто пошёл уже на последних минутах в штрафную ЦСКА, Денис Кулаков сделал хорошую передачу. Я выпрыгнул, пробил, получилось, что хорошо попал – гол, отлично. Было очень приятно забить, плюс с учётом того, что мы играли вдесятером. Заработать очко в такой игре очень приятно. Главное, что команда провела хороший матч, все ребята бились. Я думаю, что такой результат – заслуга всей команды", — цитирует Калинина пресс-служба клуба.
- 14 декабря 2020
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