Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которая начнётся в 14:00 мск.



Перед жеребьёвкой 16 команд были разбиты на две корзины: победители групп — сеяные, обладатели вторых мест — несеяные. Сеяные команды проведут ответные матчи дома. В 1/8 финала не смогут встретиться команды из одной группы или представители одной ассоциации.



Сеяные: «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) (оба — Германия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (все — Англия), «Ювентус» (Италия), «Пари Сен-Жермен» (Франция).



Несеяные: «Атлетико», «Севилья», «Барселона» (все — Испания), «Боруссия» (Мёнхенгладбах), «РБ Лейпциг» (оба — Германия), «Порту» (Португалия), «Аталанта», «Лацио» (оба — Италия).



Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.



Напомним, Российскую Премьер-Лигу в главном еврокубковом турнире представляли сразу три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Сине-бело-голубые и «железнодорожники» заняли последние места в своих группах и завершили выступление в еврокубках. «Быки» в свою очередь финишировали третьими и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн. С кем сыграет «Краснодар»? Теперь за всю Россию в Европе будет отдуваться один клуб.