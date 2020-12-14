Килиан Мбаппе: контракт с «ПСЖ»? Принимаю все решения вместе с семьёй

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о ситуации с контрактом с французским клубом, рассчитанным до лета 2022 года.
«Как семья, мы принимаем все решения вместе. Думаю, это очень важно. Благодаря этому я поднимался выше и оказался там, где нахожусь сегодня. Без моих родных это было бы невозможно. Порой у тебя случаются неудачи, и в эти моменты можно увидеть, кто остаётся с тобой. И мои родители поддерживают меня всегда. Не думаю, что без них у меня было бы всё это. Они показывают мне верный путь, и мне повезло, что они у меня есть», — цитирует Мбаппе Goal.com со ссылкой на Copa90.
Напомним, помимо Мбаппе контракт через полтора года истекает и у другого звёздного форварда «ПСЖ» Неймара. Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что 21-летний француз и 28-летний бразилец продлят соглашения.
- 14 декабря 2020
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