Адвокат Промеса: Квинси не было на месте происшествия. Он сотрудничает со следствием

Адвокат нападающего «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промеса, известного в России по выступлению за московский «Спартак», прокомментировал арест своего подзащитного.
«Квинси не было на месте происшествия во время инцидента. Он полностью сотрудничает со следствием», — цитирует адвоката ESPN со ссылкой на ANP.
Накануне, 13 декабря, стало известно, что Промес арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений и находится в СИЗО. По информации СМИ, инцидент с участием Квинси произошёл летом. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых 28-летний форвард выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью».
- 14 декабря 2020
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