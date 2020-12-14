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Стало известно, когда Златан Ибрагимович вернётся в состав «Милана» после травмы

Стало известно, когда Златан Ибрагимович вернётся в состав «Милана» после травмы
Футбол / Италия 0

Стало известно, когда 39-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернётся в команду. Как сообщает Football Italia, форвард присоединится к общей группе до матча с «Дженоа», который состоится в среду, 16 декабря.

«Действительно, без Ибры у нас другие показатели, так как Златан даёт нам больше присутствия в штрафной, но вместо этого в матче с „Пармой“ мы пытались брать численным преимуществом в штрафной и игроками, которые более сосредоточены на движении», — цитирует главного тренера «Милана» Стефано Пиоли Football Italia.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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