В «Аяксе» отреагировали на арест Квинси Промеса

В «Аяксе» прокомментировали арест нападающего команды Квинси Промеса, известного в России по выступлению за московский «Спартак».



«Это досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал. Поэтому пока слишком рано, чтобы «Аякс» выступал с заявлением по этому поводу», — цитирует представителя клуба Fox Sports Netherlands.



Накануне, 13 декабря, стало известно, что Промес арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений и находится в СИЗО. По информации СМИ, инцидент с участием Квинси произошёл летом. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых 28-летний форвард выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью».

Адвокат Промеса: Квинси не было на месте происшествия. Он сотрудничает со следствием