«Химки» могут провести матч с «Локомотивом» со зрителями

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что с 14 декабря в Московской области разрешено посещение спортивных мероприятий. Напомним, запрет действовал до 7 ноября, однако был продлён до 13 декабря.

«С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования Министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора», — цитирует Терюшкова ТАСС.

В Российской Премьер-Лиге принимает участие один подмосковный клуб — «Химки». Подопечным Игоря Черевченко осталось провести один домашний матч в 2020 году — с московским «Локомотивом». Встреча состоится на «Арене Химки» в четверг, 17 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.