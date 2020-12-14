Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция начнётся в 15:00

Сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия, которая начнётся в 15:00 мск.



В жеребьёвке участвуют 12 победителей групп Лиги Европы, 12 команд, занявших вторые места, и восемь клубов, которые финишировали третьими в группах Лиги чемпионов. Сеяные команды — 12 победителей групп и четыре команды с наивысшим рейтингом, вылетевшие из Лиги чемпионов — сыграют ответные матчи дома. Команды, выступавшие в одной группе Лиги Европы или представляющие одну национальную ассоциацию, будут разведены по разным парам.



Российскую Премьер-Лигу на этой стадии Лиги Европы представит «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. ЦСКА, выступавший на групповом этапе второго по значимости еврокубка, финишировал четвёртым в квартете.



В 1/16 финала «Краснодар» точно не сыграет с донецким «Шахтёром», поскольку по решению исполнительного комитета УЕФА клубы из России и Украины не могут попасть в одну пару.



Сеяные: «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Лестер Сити» (все — Англия), «Аякс», ПСВ (оба — Нидерланды), «Байер», «Хоффенхайм» (оба — Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вильяреал» (Испания), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Милан», «Наполи», «Рома» (все — Италия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Шахтёр» (Украина).



Несеяные: «Антверпен» (Бельгия), «Бенфика», «Брага» (Португалия), «Вольфсберг», «Ред Булл Зальцбург» (оба — Австрия), «Гранада», «Реал Сосьедад» (оба — Испания), «Динамо» (Киев, Украина), «Краснодар» (Россия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Мольде» (Норвегия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария).



Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 26 февраля.

Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн. С кем сыграет «Краснодар»? Теперь за всю Россию в Европе будет отдуваться один клуб.