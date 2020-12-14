«Рубин» арендовал 21-летнего японского хавбека
В «Рубин» на правах аренды перешёл 21-летний японский полузащитник Мицуки Сайто, выступавший за клуб высшей японской лиги J1 «Сёнан Бельмаре». Арендное соглашение рассчитано на полтора года с правом выкупа, сообщает официальный сайт казанцев.
Мицуки Сайто родился 10 января 1999 года в городе Фудзисава (Япония). Он играет на позиции центрального полузащитника и атакующего полузащитника. Выступал за молодёжную и основную команды «Сёнан Бельмаре». В лиге J1 провёл 75 матчей, забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Выступал за юношеские сборные Японии, в настоящее время игрок сборной Японии U23. Обладатель Кубка японской лиги (2018).
«Рубин» по итогам 18 матчей набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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