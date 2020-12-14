Сергей Игнашевич: цель «Торпедо» — выйти в РПЛ, но мы не укреплялись под эту задачу

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, что команда планирует выйти в Российскую Премьер-Лигу.
«Планируется ли усиление? Конечно. В октябре у нас была встреча с Романом Ивановичем, мы немного, хотя не немного, а существенно, изменили вектор развития, была поставлена задача постараться выйти в РПЛ как можно быстрее, в кратчайшие сроки. Роман Иванович готов нам помогать. Серьёзных изменений не будет, но слабые места постараемся усилить. Во все линии.
Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом всё поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всё-таки попасть в РПЛ", — цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.
По итогам 26 матчей «Торпедо» набрало 53 очка и располагается на 4-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
- 14 декабря 2020
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