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Ионов: попадание в еврокубковую весну сняло давление с «Краснодара»

Ионов: попадание в еврокубковую весну сняло давление с «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов поделился мнением о последних выступлениях команды в Российской Премьер-Лиге и Лиге чемпионов.

«Очень важно было обыграть «Ренн». Первая победа в Лиге чемпионов, решение задачи-минимум и попадание в еврокубковую весну – всё это сняло с команды давление. Перед матчем с «Ротором» ребята немного успокоились и отыграли его раскованно. Добились хорошего результата. Будем продолжать в том же духе, нужно навёрстывать потерянные очки. Необходимо делать всё, чтобы побеждать в каждом матче и возвращаться в группу лидеров.

Реально ли вернуться в группу лидеров? Вообще не вижу смысла смотреть в таблицу. Нужно выигрывать каждый из оставшихся матчей. А что-то там высчитывать в таблице – бесполезное дело», — цитирует Ионова пресс-служба клуба.

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