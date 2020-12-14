Появились первые результаты обследования травмы Неймара, полученной в матче с «Лионом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в добавленное время матча с «Лионом» (0:1). Врачи унесли бразильца на носилках. Неймар покидал поле в слезах.

Как сообщает Le Parisien, первые обследования лодыжки Неймара не выявили перелома. Теперь бразильцу необходимо пройти дополнительные обследования, чтобы выяснить точный характер его травмы.

«ПСЖ» на своём поле принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом. Единственный мяч на 35-й минуте забил Тино Кадвере.



«ПСЖ» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).