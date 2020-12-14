«Спартак»: в футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!

«Спартак» выступил с поддержкой главному тренеру команды Доменико Тедеско после конфликта, который возник в перерыве и после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Футбол – это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой!» — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. После матча немец рассказал об инциденте. «В перерыве мне сказали, что это их страна и я могу уехать», — сообщил специалист.
По словам Бородина, он не призывал немецкого тренера уехать. «Сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом», — заявил Бородин.
«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
- 14 декабря 2020
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