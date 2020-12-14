«Эвертон» нацелился на Деле Алли и ещё одного полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, который с большой вероятностью покинет команду в зимнее трансферное окно, может остаться в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Mirror, взять 24-летнего футболиста в аренду готов «Эвертон». Более того, «ириски» также нацелились на его партнёра по полузащите «шпор» и ровесника Гарри Уинкса. Оба игрока получают мало времени на поле и опасаются, что не попадут в заявку сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что в январе предложение по Алли сделает «Пари Сен-Жермен», пытавшийся заполучить его ещё в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Деле принял участие лишь в 3 матчах английской Премьер-лиги (1 – в основе) и не отметился результативными действиями. В активе Уинкса 4 встречи в чемпионате.
Видео гола Алли «Норвичу» в январе этого года:
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