«Краснодар» сыграет с загребским «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, прошла жеребьёвка пар 1/16 финала Лиги Европы. Соперником «Краснодара» в стадии плей-офф стало загребское «Динамо». Хорватский клуб был в одной группе с ЦСКА.

«Краснодар» как не сеянная при жеребьёвке команда проведёт первую встречу дома. Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля в Загребе. Лучшее достижение краснодарцев в плей-офф Лиги Европы – выход в 1/8 финала в сезонах-2016/2017 и 2018/2019.

Напомним, «Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов и прошёл в еврокубковую весну. Соперниками «быков» в группе E были «Челси», «Севилья» и «Ренн». Лондонский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 14 очков. Испанцы заработали путёвку в следующую стадию, заняв второе место (13 очков). «Краснодар» набрал 5 очков.