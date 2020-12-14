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Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
Футбол / Лига Европы 0

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021, которая проходила сегодня, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Российскую Премьер-Лигу на этой стадии Лиги Европы представит «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. ЦСКА, выступавший на групповом этапе второго по значимости еврокубка, финишировал четвёртым в квартете.

Результаты жеребьёвки:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)
«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Славия» (Чехия) — «Лестер Сити» (Англия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)
«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)
«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)
«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)
«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтёр» (Украина)
«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)
«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 26 февраля.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Онлайн. «Краснодар» узнал соперника!
Теперь за всю Россию в Европе будет отдуваться один клуб.
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