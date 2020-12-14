Хавбек загребского «Динамо» Франьич: знаю Вандерсона, Кабеллу и Берга. Адские игроки

Полузащитник загребского «Динамо» Бартол Франьич поделился эмоциями от жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Хорватскому клубу достался «Краснодар».
«Динамо» показало, что может играть со всеми. Когда начиналась Лига Европы, такого результата никто не ожидал. Все скептически относились ко всему, что происходило в клубе. Мы были выше этих комментариев и издевательств над «Динамо». Мы показали, что являемся лучшим клубом на Балканах.
Честно говоря, мы не слишком много анализировали «Краснодар» и не думали о них. Может быть, нам стоит посоветоваться с Моро, Влашичем, Бистровичем, нашим партнёром Андричем, который находится в аренде в «Уфе». Если честно, смотрел пару краснодарских игр, знаю Вандерсона и Кабеллу, есть ещё опытный Маркус Берг. Адские игроки, но и вся остальная команда находится на высоком уровне», — цитирует Франьича 24sata.hr.
- 14 декабря 2020
-
16:42
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:26
-
14:55
-
14:49
-
14:42
-
14:39
-
14:35
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:49
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:17
-
13:09
-
12:53
-
12:44
-
12:20
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53