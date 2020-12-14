Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек загребского «Динамо» Франьич: знаю Вандерсона, Кабеллу и Берга. Адские игроки

Хавбек загребского «Динамо» Франьич: знаю Вандерсона, Кабеллу и Берга. Адские игроки
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник загребского «Динамо» Бартол Франьич поделился эмоциями от жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Хорватскому клубу достался «Краснодар».

«Динамо» показало, что может играть со всеми. Когда начиналась Лига Европы, такого результата никто не ожидал. Все скептически относились ко всему, что происходило в клубе. Мы были выше этих комментариев и издевательств над «Динамо». Мы показали, что являемся лучшим клубом на Балканах.

Честно говоря, мы не слишком много анализировали «Краснодар» и не думали о них. Может быть, нам стоит посоветоваться с Моро, Влашичем, Бистровичем, нашим партнёром Андричем, который находится в аренде в «Уфе». Если честно, смотрел пару краснодарских игр, знаю Вандерсона и Кабеллу, есть ещё опытный Маркус Берг. Адские игроки, но и вся остальная команда находится на высоком уровне», — цитирует Франьича 24sata.hr.

Быстров: если все будут здоровы, то «Краснодар» должен проходить загребское «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020