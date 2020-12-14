ЦСКА намерен объявить об отставке Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом»

ЦСКА не отпустил главного тренера Виктора Гончаренко в отставку до матча с «Ростовом», но планирует объявить об его уходе после этой игры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Эта встреча станет для команд последней перед зимней паузой в сезоне.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.
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