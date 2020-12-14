Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА намерен объявить об отставке Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом»

ЦСКА намерен объявить об отставке Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА не отпустил главного тренера Виктора Гончаренко в отставку до матча с «Ростовом», но планирует объявить об его уходе после этой игры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Эта встреча станет для команд последней перед зимней паузой в сезоне.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России в 2018 году и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезон-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

Гончаренко ответил на вопрос об отставке после матча ЦСКА — «Урал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020