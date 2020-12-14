Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги Европы для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. «Быкам» предстоит двухматчевое противостояние с загребским «Динамо».
«В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. В Лиге чемпионов сезона-2019/2010 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с «Манчестер Сити», «Шахтёром» и «Аталантой», а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждёт сложное и интересное противостояние», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».
Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 26 февраля.
- 14 декабря 2020
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