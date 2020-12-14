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«Спартак» планирует зимой приобрести хавбека «Ростова» Матиаса Норманна

«Спартак» планирует зимой приобрести хавбека «Ростова» Матиаса Норманна
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» зимой планирует приобрести полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна и в ближайшее время вступит в переговоры. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Стороны уже контактировали и обсуждали возможность трансфера.

28 января 2019 года Норманн перешёл в «Ростов» из «Брайтона». Сумма трансфера норвежского футболиста составила € 1,7 млн. Действующий контракт Матиаса с ростовским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Норманн принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Ростов» набрал в 18 матчах 32 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на втором месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

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