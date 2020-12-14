Тедеско, скорее всего, пропустит матч с «Зенитом» из-за жеста «шелест купюр»

КДК РФС, скорее всего, дисквалифицирует главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско минимум на два матча. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Наказание немецкий специалист получит из-за показа оскорбительного жеста в матче с «Сочи»: на 41-й минуте Тедеско показал пальцами «шелест купюр» в сторону скамейки запасных соперника и резервного арбитра.
«В сезоне-2018/2019 подобный оскорбительный жест в адрес скамейки «Локомотива» уже показывал игрок «Урала» Странберг. Тогда КДК дисквалифицировал его на два матча. Разбирая действия Тедеско, КДК изучит материалы матча «Сочи» и «Спартака» и может обратиться к изучению подобных случаев в прошлом», – сказал собеседник «Чемпионата».
Отягчающим обстоятельством для Тедеско может стать его история нарушений правил в нынешнем сезоне РПЛ. Главный тренер «Спартака» уже получал жёлтые карточки в матчах с «Арсеналом», ЦСКА, «Тамбовом», «Краснодаром», «Ротором» и «Сочи».
Заседание КДК РФС состоится во вторник в 15:00. Тедеско и тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин приглашены на заседание.
Если Тедеско дисквалифицируют, то он не сможет руководить командой в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 декабря).
- 14 декабря 2020
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