Форвард «Милана» Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.

39-летний швед пропустил последние матчи из-за мышечной травмы бедра, которую он получил 23 ноября. Тогда сообщалось, что нападающий пропустит три-четыре недели.

Следующий матч «Милан» проведёт уже послезавтра, 16 декабря. «Милан» сыграет с «Дженоа». При этом участие Ибрагимовича в этой встрече пока находится под вопросом. Решение будет принято после тренировки 15 декабря.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах «Милана» и забил 11 мячей при двух результативных передачах.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».