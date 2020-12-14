Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе

Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе
Футбол / Италия 0

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.
39-летний швед пропустил последние матчи из-за мышечной травмы бедра, которую он получил 23 ноября. Тогда сообщалось, что нападающий пропустит три-четыре недели.

Следующий матч «Милан» проведёт уже послезавтра, 16 декабря. «Милан» сыграет с «Дженоа». При этом участие Ибрагимовича в этой встрече пока находится под вопросом. Решение будет принято после тренировки 15 декабря.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах «Милана» и забил 11 мячей при двух результативных передачах.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Стало известно, когда Златан Ибрагимович вернётся в состав «Милана» после травмы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020