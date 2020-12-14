Форвард «Милана» Златан Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе, сообщает Sky Sport Italia.
39-летний швед пропустил последние матчи из-за мышечной травмы бедра, которую он получил 23 ноября. Тогда сообщалось, что нападающий пропустит три-четыре недели.
Следующий матч «Милан» проведёт уже послезавтра, 16 декабря. «Милан» сыграет с «Дженоа». При этом участие Ибрагимовича в этой встрече пока находится под вопросом. Решение будет принято после тренировки 15 декабря.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах «Милана» и забил 11 мячей при двух результативных передачах.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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