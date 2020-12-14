Фрэнк Лэмпард: «Атлетико» — один из сложнейших соперников, но «Челси» должен верить в себя
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии турнира лондонцы сыграют с «Атлетико».
«Думаю, многие скажут, что „Атлетико“ — самый сложный соперник из возможных, исходя из нынешней формы команды, европейского опыта и выступлений в чемпионате Испании. Но любой жребий в Лиге чемпионов непрост. Мы должны верить в себя. Чтобы выиграть турнир, нужно обыгрывать такие команды.
»Атлетико" на вершине Примеры. В прошлом году они выбили «Ливерпуль», что, очевидно, совсем непросто. «Атлетико» — один из сложнейших соперников, это точно. Но мы должны проявить себя, сделать свою работу и быть уверенными в том, что способны обыграть их", — приводит слова Лэмпарда BBC.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
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