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Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Первые матчи:

16 февраля

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»
«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»

17 февраля

«Порту» — «Ювентус»
«Севилья» — «Боруссия» Д

23 февраля

«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»

24 февраля

«Боруссия» М — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Реал»

Ответные матчи:

9 марта

«Ювентус» — «Порту»
«Боруссия» Д — «Севилья»

10 марта

«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

16 марта

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М
«Реал» — «Аталанта»

17 марта

«Бавария» — «Лацио»
«Челси» — «Атлетико».

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».

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