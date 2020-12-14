УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Первые матчи:



16 февраля



«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»



17 февраля



«Порту» — «Ювентус»

«Севилья» — «Боруссия» Д



23 февраля



«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»



24 февраля



«Боруссия» М — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Реал»



Ответные матчи:



9 марта



«Ювентус» — «Порту»

«Боруссия» Д — «Севилья»



10 марта



«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»



16 марта



«Манчестер Сити» — «Боруссия» М

«Реал» — «Аталанта»



17 марта



«Бавария» — «Лацио»

«Челси» — «Атлетико».

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».