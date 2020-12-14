УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Первые матчи:
16 февраля
«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»
«Барселона» — «Пари Сен-Жермен»
17 февраля
«Порту» — «Ювентус»
«Севилья» — «Боруссия» Д
23 февраля
«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»
24 февраля
«Боруссия» М — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Реал»
Ответные матчи:
9 марта
«Ювентус» — «Порту»
«Боруссия» Д — «Севилья»
10 марта
«Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»
«Пари Сен-Жермен» — «Барселона»
16 марта
«Манчестер Сити» — «Боруссия» М
«Реал» — «Аталанта»
17 марта
«Бавария» — «Лацио»
«Челси» — «Атлетико».
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы с загребским «Динамо».
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